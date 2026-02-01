Haberler

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu
Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonu kayak ve snowboard tutkunlarıyla dolup taştı. Gelişmiş tesisleri ve pistleri ile kar keyfi yaşandı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya çıkardı. 5'i profesyonel 7 pistin açık bulunduğu merkezde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
