Sivas Uluslararası Film Festivali'nin üçüncüsü düzenlenecek

Sivas Uluslararası Film Festivali, bu yıl 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getirerek kültürel etkinlikler ve film gösterimleri sunacak.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Vali Yılmaz Şimşek, yazılı açıklamasında, ilki 2024'te yapılan film festivalinin üçüncüsünün bu yıl 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını aktardı.

İki yıl önce büyük bir inanç ve heyecanla temellerini attıkları festivalin kısa sürede önemli bir yere geldiğini vurgulayan Şimşek, "Sizlerin kıymetli desteği ve hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle kısa sürede gelişmiş, kök salmış ve bugün artık gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen saygın bir organizasyon haline gelmiştir. Festivalimiz, sinema dünyasının önemli isimlerini, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini Anadolu'nun kalbinde buluşturan güçlü bir platform olma niteliği kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Film festivalinin bu yıl daha da güçlendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle festivalimizin kurumsal yapısı ve uluslararası niteliği bir üst seviyeye taşınmıştır. Bu katkı, Sivas'ın bir sinema şehri olma yolundaki kararlılığının en somut göstergelerinden biridir. Festivalimiz kapsamında, Türk sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı başta olmak üzere, Şafak Sezer, Murat Ercanlı, Ali Nuri Türkoğlu ve Burak Haktanır gibi değerli isimleri ilimizde ağırlayacağız. Sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü, film gösterimleri, Yeşilçam nostalji konseri, söyleşiler, açık hava sinema etkinliği ve atölye çalışmalarıyla Sivas'ta adeta bir kültür ve sanat şöleni yaşanacaktır."

Vali Şimşek, düzenlenecek festivalde ödül kategorilerini genişlettiklerini sözlerine ekledi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da festivalin kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
