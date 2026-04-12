Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor

Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor
117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki tarihi Ulu Cami'de yürütülen restorasyon çalışmaları hızla sürdürülüyor. Valilik, restorasyon sürecinde görev alanlara teşekkür ederek çalışmaların detaylarını paylaştı.

Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu önemli mirasın korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda görev alanlara teşekkür eden Şimşek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Minare yüzey restorasyonu kapsamında çelik iskele kurulumuna başlanırken, iskele kurulumunun nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Mayıs ayı itibarıyla ise ahşap üst döşeme kaplama çalışmalarına başlanması öngörülüyor.

Cami içerisinde sürdürülen temel güçlendirme çalışmaları kapsamında 50 kolondan 30'unun imalatı tamamlanırken, kalan 20 kolonda çalışmalar devam ediyor.

Yakın süreçte ise iç mekanda tesviye işlemleri gerçekleştirilecek, caminin özgün dokusuna uygun olmayan taşların değişimine başlanacak.

Sivas Ulu Cami

Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Ulu Cami, Anadolu'daki mimarlık tarihinde cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örnekler arasında yer alan tarihi yapı, kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde inşa edildi.

Cami, bazı bilim adamlarına göre Danişmentli dönemi eseri olarak da kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Top oynarken uçurumdan düşüp öldü

Fethiye'de genç adam piknikte top oynarken uçurumdan düşüp öldü
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
Top oynarken uçurumdan düşüp öldü

Fethiye'de genç adam piknikte top oynarken uçurumdan düşüp öldü
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor