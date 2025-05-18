Sivas'ta vefat eden 535 kişi anısına fidan dikildi

Sivas'ta vefat eden 535 kişi anısına fidan dikildi
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Sivas'ta oluşturulan "Vefa Ormanı"nda, yıl içinde vefat eden 535 kişi anısına fidan dikimi yapıldı.

Sivas'ta oluşturulan "Vefa Ormanı"nda, yıl içinde vefat eden 535 kişi anısına fidan dikimi yapıldı.

Sivas Belediyesi, Çayboyu Mahallesi'nde, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla "Vefa Ormanı" oluşturdu.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda "TCG Kemalreis"te 29 Mart'ta rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin adının yazılı olduğu fidanı, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun dikti.

Uzun, yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin anılarını yaşatmak adına bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Yıl içinde 535 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bundan sonraki süreçte vefat eden her hemşehrimiz için fidan dikeceğiz. Aynı zamanda yeni evlenen çiftlerimizin de birlikteliklerini ölümsüzleştirmek için, onlar adına da fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Yeni doğan çocuklar için de bir çalışmamız var. Her doğan çocuğumuz için de fidan dikmeyi planlıyoruz. Amacımız aramızdan ayrılanların aziz hatıralarını yaşatmak, yeni doğan çocuklarımızın ömürlerine bereket katmak, yeni evlenen çiftlerimizin de birlikteliklerini ölümsüzleştirmektir."

Yeşil bir Sivas oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Uzun, kentte rekor fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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