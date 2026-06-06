Sivas'ta THM korosu konser verdi

Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu konser düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Ömer Korçum yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve çok sayıda vatandaş izledi.