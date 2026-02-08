Haberler

Şehit ve Gazi Çocukları Yıldız Dağı'nda Eğlendi

Şehit ve Gazi Çocukları Yıldız Dağı'nda Eğlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğlenme fırsatı buldu.

Sivas'ta şehit ve gazi çocukları Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eğlenme fırsatı buldu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve dernek tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, şehit ve gazi çocukları için Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde özel bir program düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kayak, buz pateni ve kar motosikleti faaliyetleriyle gönüllerince eğlenirken, merkezdeki jandarma karakolunda misafir edilen ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, şehitlerin ve gazilerin emaneti olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların mutlu olması, kendilerini değerli hissetmeleri ve güzel anılar biriktirmeleri bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu tür sosyal faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ise kendilerine emanet olan çocukların yüzlerindeki tebessümün her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiği ilk günden itibaren şehit ve gazi ailelerini kendi ailesi gibi gören, bizlere her daim yakın ilgi ve destek gösteren İl Jandarma Komutanımıza, şahsım ve tüm ailelerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti