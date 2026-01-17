Haberler

Muzaffer Sarısözen, Sivas'ta anıldı

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen'i 'Muzaffer Sarısözen ve Sivas' temalı konserle andı. Konserde Sarısözen'in derlediği türküleri seslendiren koro, etkinlik öncesinde sinevizyon gösterimiyle katılımcıları bilgilendirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen'i "Muzaffer Sarısözen ve Sivas" temalı konserle andı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen program, Sarısözen'nin sanatıyla ilgili sinevizyon sunumuyla başladı.

Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Sarısözen'in Anadolu'nun çeşitli yörelerinde derlediği türküleri koro ve solo olarak seslendirdi.

Konser sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri, Koro Müdürü Davut Kaya, öğrenciler ve çok sayıda müziksever izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
