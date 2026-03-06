Haberler

Sivas'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

Sivas'ta 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Sivas'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Şehit Ahmet Eyce Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Sergiyi gezen Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin Sivas'ta açılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını vurgulayan Şimşek, "Kutsal emanetler, Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt'in bizlere bırakmış olduğu bir hatıra değil, aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın, maneviyatımızın birer sembolüdür. Bize düşen ise bu kutsal emanetleri gençlerimize, çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak, korumak, saklamak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır." dedi.

Serginin açılışına, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de bulunduğu, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetlerin yer aldığı sergi, 8 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi