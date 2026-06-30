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Sivas'ta geleneksel el sanatları tasarım ve üretimle geleceğe taşınıyor

Sivas'ta geleneksel el sanatları tasarım ve üretimle geleceğe taşınıyor
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Sivas'ta Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi'nin kapanış sergisi düzenlendi. Vali Şimşek, kültürel mirasın ekonomik değere dönüşeceğini belirtti.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi'nin kapanış sergisi düzenlendi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından, ORAN Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi'nin kapanış sergisi düzenlendi.

Medeniyetler şehri Sivas'ın sahip olduğu tarihi eserleri, kültürel birikimi ve köklü sanat geleneğiyle geçmişten günümüze ülkemizin hep önemli bir kültür merkezi olduğunu belirten Vali Şimşek, "Şüphesiz şehrimizin sahip olduğu bu zengin mirası korumak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın ortak sorumluluğudur. İşte bu anlayış doğrultusunda Sivas İl Özel İdaremiz tarafından, ORAN Kalkınma Ajansımızın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı yani SOGEP ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen Geleneksel El Sanatları Tasarım Merkezi Projesi örnek bir çalışmadır. İnanıyorum ki bu çalışma sayesinde ve bu proje sayesinde kültürel değerlerimiz ekonomik değere dönüşecektir. Sahip olduğumuz bu kültürel zenginlik yaşatılacak ve yine gelecek nesillere aktarılacaktır" diye konuştu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise projenin anlamlı ve kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "41 proje arasına girerek destek almaya hak kazanan bu proje, geleneksel mirası yenilikçi yöntemlerle yaşatmak adına hayata geçirildi. Projeye destek veren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Projenin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve katılımcılar, yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Gani Özdoğan Konağı'nda gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, il protokolü ve kursiyerler katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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