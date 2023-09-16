Sivas'ta 'Bu Toprağın Sesi' adlı konser düzenlendi

Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 'Bu Toprağın Sesi' adlı konser düzenlendi. Konserde, Serhan Çekem Köse ve Yüksel Yaşar Dilibal konuk ses sanatçısı olarak yer aldı. Koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendirdi. Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.