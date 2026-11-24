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Sivas'ta "Asırlık Nefes Deyişler 2" adlı konser programı düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Alevi-Bektaşi kültürünün yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan müzikal ve kültürel mirası sahneye taşındı.

Konuk sanatçı olarak programa katılan ses sanatçısı Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın deneyimli akademisyenleri ve Devlet THM Korosu sanatçıları ile aynı sahnede buluştu.

Özarslan, Öğretim Görevlisi Nilay Yanalak Karasu, Hasan Göktaş, Ceren Turabik ve Mehmet Durna geleneksel deyişler ve nefesler seslendirerek katılımcılara anlamlı bir müzik ziyafeti sundu.

Programı Sivas Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA