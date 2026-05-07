Sivas'ta öğrenciler 'Gözüm Gönlüme Çevrildi' adlı tiyatro oyununu sahneledi

Sivas Fen Lisesi öğrencileri, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını anlatan "Gözüm Gönlüme Çevrildi" tiyatro oyununu sahneledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, böyle anlamlı etkinliklerin öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kendi değerlerini tanıyan, geçmişiyle bağ kurabilen ve bu birikimi geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aşık Veysel'in hayatını ve eserlerini sahneye taşıyan bu çalışma, öğrencilerimizin duygu dünyasını zenginleştirirken, kültürel mirasımıza sahip çıkma bilincini de güçlendirmektedir." dedi.

Tiyatro oyununun ardından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun türküleri seslendirildi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, birim amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.