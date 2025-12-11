Sivas Devlet Tiyatrosunda "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" sahnelenecek

Sivas Devlet Tiyatrosunda, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından beğeniye sunulacak oyun, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Cengiz Toraman'ın kaleme alıp yönettiği tek perdelik oyun, 1 saat 15 dakika sürüyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 13 Aralık Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da seyircisiyle buluşacak.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.