Haberler

Sivas Devlet Tiyatrosunda "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" sahnelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Devlet Tiyatrosu'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi' adlı tek perdelik oyun, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Girit'ten sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Oyun, 1 saat 15 dakika sürmekte ve bugün ile yarın saat 19.30'da, 13 Aralık Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da sahne alacak.

Sivas Devlet Tiyatrosunda, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından beğeniye sunulacak oyun, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Cengiz Toraman'ın kaleme alıp yönettiği tek perdelik oyun, 1 saat 15 dakika sürüyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 13 Aralık Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da seyircisiyle buluşacak.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title