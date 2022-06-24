Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı

Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı.

Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Uygulamalı Sivas Mutfağı Kitabı tanıtıldı.

SCÜ Mihmandar Uygulama Otelinde düzenlenen tanıtıma SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

Tanıtım, Uygulamalı Sivas Mutfağı kitabının tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, "Üniversitelerdeki en önemli görevimiz eğitim vermektir. Bunun yanı sıra yine bu kadar önemli gördüklerimizden birisi de kurulmuş olduğu şehre hizmet etmek ve o şehre kültürel eserler kazandırmaktır. Hakan Koç hocamızın nezaretinde bir ekip kuruldu ve bu ekip Sivas'ta bilinen yemekleri kayıt altına almak istedik. Kayıt altına alırken de bunları işi bilen insanlarla bu işi yapmak için yola çıktık. Hocamızın ekibi Sivas'ı köy köy ilçe ilçe gezdi ve hem hanımlardan hem işi bilen kim varsa onlarla çalışıldı, tarifler videolaştırıldı. Sivas'a dair meşhur olan ne varsa bizzat onun ustalarıyla çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tanıtım, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere Rektör Yıldız, Rektör Yardımcısı Yekbaş ve Turizm Fakültesi Dekanı Koç tarafından teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Kültür Sanat

Yerel Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title