Şırnak'ta dünyaevine giren gelin, asırlık gelenekle baba evinden alındı

Şırnak'ta dünyaevine giren bir çift, asırlık geleneği sürdürdü. Gelin, yöresel kıyafetli davetliler eşliğinde at sırtında baba evinden alındı.

Kent merkezinde dünyaevine giren 23 yaşındaki Nazlı Kadırhan ile 25 yaşındaki Yunus Baysal çifti, düğünlerini modern alışkanlıkların dışında, geçmişten bugüne uzanan örf ve adetlere bağlı kalarak gerçekleştirdi. Çift, son dönemde düğün harcamaları ve sadeleşme tartışmalarının gündemde olduğu kentte, geleneksel düğün tercihiyle dikkat çekti.

Düğün töreninde herhangi bir çalgı kullanılmadı, program mevlüt ile başladı. Gelin, baba evinden at sırtında alınarak damat evine getirildi. O anlar davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, törene katılan kadınların rengarenk kıras-fistan, erkeklerin ise geleneksel şal-u şapik giymesi düğüne renk kattı. Şırnak'ın kültürel zenginliğini yansıtan bu görüntüler, düğünü adeta geçmişe uzanan bir zaman yolculuğuna dönüştürdü.

Kürtçe yöresel türküler eşliğinde gerçekleşen törende, geleneksel motifler ön plana çıktı. Düğün boyunca sergilenen kültürel detaylar, genç kuşaklara örnek olacak nitelikte bulundu.

Damat Yunus Baysal, atalarından miras kalan bu geleneği sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla eskiden gelinler atla getirilirdi. Ailece karar aldık ve örf-adetimizi yeniden canlandırmak istedik. Bu bizim için sadece bir düğün değil, kültürümüzü yaşatma meselesidir" dedi.

Damadın ağabeyi Muhyettin Baysal, eski örf ve adetleri yaşatmak istediklerini belirterek, "Bugün kardeşimin düğününü eski geleneklerimize göre yapıyoruz. Gelinimizi beygir ile getirmeyi düşündük. Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Darısı tüm bekar gençlerimizin başına" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı