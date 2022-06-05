Sırbistan'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler

Sırbistan'da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından yapılan etkinlikte Türkiye'nin kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Büyükelçiliğin organize ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde, Büyükelçi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy, zengin Türk kahvaltı kültürü ile Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımını yaptı.

Büyükelçi Aksoy, "Tüm kültürlerin mutfağı, ait olduğu yerin kültürel kimliği ve vasfını taşımaktadır. Türk mutfağının zenginliği, uzun bir tarihsel süreç boyunca farklı kültürlerin kesişmesinin sonucu oluşmuştur." diye konuştu.

Türkiye ve Sırbistan'da benzer lezzetler olduğunu vurgulayan Aksoy, Türk kahvaltı kültürünün çok zengin olduğuna ve bu tatların orijinallerinin Türkiye'de denenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türk Hava Yollarının (THY) günde 3 kez Belgrad-İstanbul, AnadoluJetin ise haftada 2 kez Belgrad-Ankara direkt uçuş seferleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Aksoy, bu kahvaltı çeşitlerinin çok daha güzellerinin Türkiye'de yenilebileceğinin, Belgrad-Ankara uçuşu ile Kapadokya ve Anadolu'nun birçok noktasının kolaylıkla ziyaret edilebileceğinin altını çizdi.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy da Türk mutfağının yüzyıllar öncesine dayandığını vurgulayarak, "Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafi konumlar ve farklı kültürler mutfağımızı zengin kıldı." ifadesini kullandı.

Parmaksızoğlu Aksoy, "Türk mutfağına ait yemek tariflerini, Sırpça çevirisine de başlanan, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında bulabilirsiniz. Bu kitabın Sırpçası hazır olduğunda umarım buradaki herkes bu kitaptan bir adet edinir." dedi.

Etkinliğe, Sırbistan'ın ünlü şefleri, gastronomi uzmanları ve sosyal medya fenomenleri davet edildi.