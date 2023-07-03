Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde Şirankes mesire alanında yapılan etkinlikte 3 günde yaklaşık 20 bin kişi ağırlandı. Festival, çevre ilçelerden gelen insanlarla dolup taştı.

- Şirankes 3 günde 20 bin kişiyi ağırladı

ERZURUM - Şenkaya Kültür ve Bal Festivali Sarıçam ağaçlarının içerisinde muhteşem doğa güzelliği olan Şirankes mesire alanında yapıldı. Etkinlik kapsamında 3 günde yaklaşık 20 bin kişi ağırlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından çevre ilçelerden gelen insanlarla Şirankes festival alanı doldu taştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şirankes Mesire Alanı'nda bu yıl 16'ıncısı düzenlenen festivale, Vali Okay Memiş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz katılarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, Şenkaya'nın şehitler diyarı olduğunu dile getirdi. Vali Memiş, "Allahuekber, Bardız şehitlerine ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kendim Giresunluyum. Benim de büyük dedemin şahadet belgesine burada ulaştık. Bu vesileyle bayramınızı kutlar, saygılar sunarım" dedi.

" Türkiye'nin hedeflerine hep birlikte ilerleyeceğiz"

Allahuekber Dağları'nın yiğit evlatlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Efkan Ala, "Türkiye ne zaman size ihtiyaç duyduysa hep birlikte gerçekten bu büyük tarihi olan Allahuekber Dağları gibi arkamızda durdunuz. Bunları hiçbir zaman unutmuyoruz. Vatandaşlarımızdan ve sizden aldığımız iradeyi de yere düşürmeden Türkiye'nin hedeflerine doğru hep birlikte yürüyoruz. Bunun da burada heyecanını görüyorum ve sizleri tekrardan yürekten ayrı ayrı selamlıyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Aşkale Atlı Cirit Spor Kulübü üyeleri de yaptığı gösterinin ardından, Ala, Vali Memiş'e ve protokol üyelerine Türk bayrağı verdi.

Mesire alanında çadır kuran vatandaşlar, mahalli sanatçılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Programda, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de bir konuşma yaptı.