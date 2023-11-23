Sinopia Çağdaş Sanatlar Sergisi Başkentte Açıldı

Bilkent Üniversitesi tarafından hazırlanan Sinopia Çağdaş Sanatlar Sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen bir programla açıldı. Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sinopia Çağdaş Sanatlar Sergisi, başkentte sanatseverlerle buluştu.

Bilkent Üniversitesince hazırlanan Sinopia Çağdaş Sanatlar Sergisi'nin açılışı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programa katılan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, etkinliğin Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında hazırlandığını belirtti.

Aydoğan, Anadolu topraklarının asırlar boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu coğrafyanın ürünlerinde tablet, resim ve heykel asırlardır var. Böyle bir mekanda serginin üniversite hocalarımız tarafından gerçekleştirilmesinden çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu da sergide renklerin bugüne kadar nasıl devam ettiğine, Osmanlı sanatı içerisinde kendine yer edinen kırmızı ve mavi renklere ilişkin sunum yaptı.

Serginin küratörlüğünü yapan üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ekin Kılıç Ezer de sergideki her sanatçının "sinopia" pigmentiyle eserini kendine göre yorumladığını ifade etti.

Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.