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Sinop'ta 15 Temmuz resim sergisi

Sinop'ta 15 Temmuz resim sergisi
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Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen resim sergisinde, darbe girişiminde yaşanan tarihi anlar öğrencilerin eserleriyle anlatıldı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen resim sergisinde, darbe girişiminde yaşanan tarihi anlar öğrencilerin eserleriyle anlatıldı.

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi'nde açılan sergide, Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan eserler yer aldı. Çalışmalarda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hafızalara kazınan anları resmedildi.

Protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı. Sergi, ziyaretçilerden de ilgi gördü.

Programa Vali Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, İl Müftüsü Paşa Bektaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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