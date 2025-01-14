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Boyabat'ta Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi Açıldı

Boyabat'ta Çin-Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi Açıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen karikatür sergisi açıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi ile Çin'den Jingfan İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen karikatür sergisi açıldı.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan "Çin- Türkiye Çocuk Karikatür Dostluğu Sergisi"nde, Türk ve Çinli öğrenciler tarafından çizilen toplam 40 karikatür yer alıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, serginin açılışında yaptığı konuşmada, ilçe olarak böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlçelerinde görsel sanatlar öğretmeni karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu'nun öğrencilerinin karikatürde dünya birincilikleri olduğunu belirten Kara, başarılı öğrencilerin ilçenin tanıtımına da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kara, "Bu önemli sergide bulunmaktan çok mutlu ve gururluyum. Çocuklarımızın çoğunluğu doğuştan yeteneklidir. Önemli olan o yetenekleri ortaya çıkarıp, geliştirebilmektir. Aşkın Hoca'mız bu başarılı öğrencileri tespit ediyor, eğitiyor ve dünya çapında ödüllerin alınmasına vesile oluyor. Gönlümüz ister ki her çocuğumuz kendi yetenek ve tercih ettikleri dalda başarılı olsunlar. Aşkın Hoca'mızı ve çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ise Boyabat gibi küçük bir ilçede yapılan karikatür çalışmalarının dünyada bilinir olmasının önemine dikkati çekerek, "Savaşların eksik olmadığı büyüklerin dünyasında Çinli ve Türkiye'deki çocukların sanat aracılığıyla dostluk köprüleri kurmaları ve dünyanın sorunlarına çocuk gözüyle değinmeleri barış içinde kardeşçe yaşanacak bir dünya umudunu güçlendirmektedir. Eserleriyle bu dostluğa katkıda bulunan tüm çocuklara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

40 eserin yer aldığı sergi 8 gün süreyle açık kalacak.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Kültür Sanat
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