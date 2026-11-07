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Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti

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Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti
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Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Gezide öğrenciler tarihi eserleri inceleyerek Sinop'un kültürel mirasını tanıdı; etkinlikle sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Sinop Gelincik Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Sinop Gelincik Ortaokulu tarafından özel eğitim öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla müze gezisi düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan tarihi eserleri yakından inceleyerek farklı bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, müzede sergilenen tarihi ve arkeolojik eserleri görme fırsatı bulurken, Sinop'un köklü geçmişini ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Sınıf ortamının dışında gerçekleştirilen geziyle öğrencilerin gözlem yapma, çevrelerini tanıma ve sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler açısından hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Sinop Gelincik Ortaokulu tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştiren kültürel ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekilerek, müze ziyaretinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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