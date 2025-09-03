Haberler

Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler seslendirdi, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Kuvayımilliye kahramanlarına ithafen lokma hayrı yapıldı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Törene, Kaymakam Doğukan Koyuncu, Cumhuriyet savcıları Mahmut Hamza Çiftci ve Sema Sonkaya, Hakim Tuna Gökalp Ergün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, şehit yakınları, gaziler, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, şehitler için yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
