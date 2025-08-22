Sındırgı'daki Deprem, Tarihi Cami'de Hasara Neden Oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, tarihi Şerif Paşa Camisi'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depremde caminin minaresi ve iç bölümleri hasar gördü.
Hasar tespiti yapan ekiplerce caminin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Kent sakinleri, AFAD ekiplerince cami avlusuna kurulan çadırda namaz kılıyor.
