Sındırgı'da Kuvayımilliye kahramanları dualarla anıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye kahramanları kabirleri başında dualarla anıldı.

Program kapsamında Demirci Akıncıları Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı, ilçe mezarlığındaki kabri başında dualarla yad edildi.

Ardından Eğridere Mahallesi'nde bulunan mücahit Gördesli Makbule Efe Şehitliği ziyaret edilerek, Milli Mücadele kahramanları için dua edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kuvayımilliye kahramanlarını dualarla andıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"103 yıl önce bu topraklarda, hürriyet ve bağımsızlık uğruna kahramanca mücadele eden ecdadımız, bizlere sadece bir vatan değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik mirası bıraktı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kuvayımilliye kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün burada Demirci Akıncıları Komutanımız Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'yı ve fedakarlığın simgesi Gördesli Makbule Efe'yi ve daha nicelerini dualarla andık. Onlar vatan sevgisinin ve cesaretin sembolü oldular. Bizlere düşen, birlik ve beraberliğimizi korumak ve Sındırgı'mızı daha güçlü yarınlara taşımaktır."

Programa, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftci, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.