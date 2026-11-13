Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Merkez Park'ta sahne aldı

Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Merkez Park'ta sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şarkıcı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Merkez Park'ta sahne aldı. Sağın, aralarında 'Malum' ve 'Yankı'nın da bulunduğu şarkılarını seslendirirken müzikseverler ona eşlik etti.
Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 6. gününde Simge Sağın, Merkez Park'ta sahne aldı.
Simge Sağın, konserde aralarında "Malum" ve "Yankı"nın da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sağın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA