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Silopi'de Anneler Günü Etkinliği

Silopi'de Anneler Günü Etkinliği
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, engelli çocuğu bulunan anneler için özel bir etkinlik düzenlendi. Anneleriyle birlikte etkinliğe katılan engelliler, çeşitli oyunlar oynayarak ve şiirler okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, gün dolayısıyla engelli çocuğu bulunan anneler için etkinlik hazırladı.

Anneleriyle etkinliğe katılan engelliler, şiir okudu, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma ve balon patlatma gibi çeşitli oyunlar oynadı, halay çekti.

Etkinliğe, Silopi Engellileri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu ve merkezin müdürü Salih Aslan da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Kültür Sanat
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