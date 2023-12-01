Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi Açıldı

Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, Nakipoğlu ve Onater Ailesi'nin destekleriyle Silivri'deki tarihi Onater Konağı'nda sanatseverlerle buluştu.

Açılış törenine, TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Türkan Şoray, Şemsi İnkaya, Suzan Avcı ve Hikmet Taşdemir'in yanı sıra birçok oyuncu katıldı.

Programın açılışında konuşan Meclis Başkan Vekili Celal Adan, böyle bir mekanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Onater Konağı'nın Silivri'nin en görkemli yapılarından biri olduğunu ve Onater ailesi tarafından belediyeye bağışlanarak restorasyonunun yapıldığını söyledi.

Restorasyon sürecinin ardından hazırlanan konakta, 1910 ve 1965 arasında kullanılan fotoğraf makinalarının sergileneceğini aktaran Yılmaz, "Değerli fotoğraf makinalarının yanında Yeşilçam'ın orijinal afişlerini, lobi kartlarını, yönetmen kitaplarını, dergi ve gazetelerin orijinal yayınlarını, Türk sinemasına emek vermiş sanatçılarımızın fotoğraflar ve hikayelerinden oluşan bine yakın eseri bu konakta sizlerle beraber dolaşacağız. Kadim tarihiyle Silivri'miz birçok tarihi eseri bağrında taşıdığı gibi son yüzyılda da Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapmıştır." dedi.

Kaymakam Tolga Toğan da "'Silivri'de Hayat Var' mottosuna burada varlığınızla hayat kattığınız için hepinize teşekkürü borç biliyoruz. Silivri'miz hem Yeşilçam'ın doğal bir platformu hem de fotoğrafı sanatı için de tarihi güzellikleriyle, kültürüyle, köyleriyle öne çıkan bir ilçe." ifadelerini kullandı.

Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi'nin kurucusu, Gaziantepli girişimci iş adamı ve koleksiyoner Hilmi Nakipoğlu da çalışmalarından bahsetti.

Türkan Şoray ise katılımcılara teşekkür ve sevgilerini ileterek, "Sanata bu kadar değer, uğraş veren ve bu sergiyi meydana getiren, sizlerin sanatla iç içe yaşamanız için uğraşan Volkan başkana hem sinema hem fotoğrafçılık adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir hazine bırakmış sizlere. Belki de bizim yıllar önce Suzan ablamla, kamera önüne geçtiğimiz kameralar da var burada. Bir fotoğrafçılık tarihi var." diye konuştu.

Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'nde 400'ü aşkın fotoğraf makinasının yanı sıra birçok obje sergileniyor.