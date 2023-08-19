Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Murat Dalkılıç Konseri

Şile Belediyesi'nin düzenlediği '34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde renkli etkinlikler ve Murat Dalkılıç konseriyle devam ediyor. Şileliler, Dalkılıç'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Şile'de Murat Dalkılıç rüzgarı esti

İSTANBUL - Şile Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" birbirinden renkli etkinlikler ve Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Festivalde Dalkılıç'ın konseri ile Şileliler doyasıya eğlendi.

Şile Belediyesi'nin 14-20 Ağustos tarihlerinde düzenlediği "Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde "Yıldızlara Nakşetmek" adlı performansıyla başlayan festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Geceye ise Murat Dalkılıç Konseri damga vurdu. Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç'ın konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sanatçı sahne performansıyla da tam not aldı.

Dalkılıç konseri geceye damgasını vurdu

Gecenin son etkinliğinde ise Türkiye'nin sevilen sanatçılarından olan Murat Dalkılıç, Şileliler ile buluştu. Bu kez müziklerini Şileliler için seslendiren sanatçı sahne performansıyla Şilelileri eğlendirdi.