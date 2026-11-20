Giresun'da yaşayan 75 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Şahin, günlük yaşamında üzerinde taşıdığı yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki tarihi kıyafet, silah, bıçak ve yöresel aksesuarlarla vatandaşların ilgisini çekiyor. Gittiği cadde ve sokaklarda görenlerin fotoğraf çektirmek için yanına geldiği Şahin, taşıdığı tarihi emanetleri tek tek tanıtarak geçmişin kültürel izlerini yaşatmaya çalışıyor. Giyinmesi yaklaşık 2 saat, yağmurda ıslanan eşyalarının bakımının ise 3-4 saat sürdüğünü kaydeden Şahin, "Adeta yürüyen bir müze gibiyim" dedi.

Günlük yaşamında geleneksel kıyafeti, kalpağı, tarihi silahları, bıçakları ve gümüş aksesuarlarıyla dolaşan Kıbrıs Gazisi İsmail Şahin, Giresun sokaklarında görenlerin dikkatini çekiyor. Üzerindeki her parçanın ayrı bir hikayesi ve geçmişi olduğunu belirten Şahin, vatandaşlara tarihi objelerini tanıtarak kültürel mirasa dikkat çekiyor.

Şahin, üzerinde taşıdığı silahlar arasında Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlere ait olduğunu ifade ettiği tüfeğin de bulunduğunu belirterek, "Bu tüfek Sarıkamış'ta donan askerlere aittir. Gerçek gazilerin kullandığı silahlardan biridir. Bir de halk arasında "altı atar bir patlar" olarak bilinen Karadağ tabancamız var" dedi.

Kav ve barutla çalışan eski bir silahı da tanıtan Şahin, silahın çalışma sistemini anlatarak, "Bu kavlı bir silahtır. Barutu konulur, üzerine paçavra ve saçma yerleştirilir. Eski dönemlerde kullanılan bu silahın 25-30 metre mesafede etkili olduğu ifade edilir. Ayrıca üzerimde savaş dönemlerinde kullanılan bir dürbün, Giresun uşaklarının bellerinde taşıdığı kama ile fil dişi ve yılan dili olarak adlandırılan bıçaklar bulunuyor. Koleksiyonumda Kelam-ı Kadim bulunan bir muska, dedemden yadigar kalan kurmalı bir saat, gümüş boyunluklar ve tarihi fişeklik de yer alıyor" dedi.

Hazırlanması saatler sürüyor

Bu kıyafet ve aksesuarları kültürel mirası tanıtmak amacıyla taşıdığını belirten Şahin, üzerindeki teçhizatın toplam ağırlığının yaklaşık 38-40 kilogram olduğunu söyledi. Hazırlanma ve bakım sürecinin oldukça zahmetli olduğunu anlatan Şahin, "Evde giyinmem 1,5-2 saat sürüyor. Yağmurlu havalarda eşyalar ıslanırsa silinmesi ve bakımının yapılması 3-4 saati buluyor. Buna rağmen kültürümüzü tanıtmak için bu şekilde dolaşıyorum. Giresun'da benim giydiğim kıyafet ve aksesuarların aynısından bir tane daha olduğunu sanmıyorum. Halkımız da sevgiyle yaklaşıyor" diye konuştu. Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD) Başkanı İbrahim İlyasoğlu ise dernek üyeleri arasında bulunan Kıbrıs Gazisi İsmail Şahin'in gittiği her yerde ilgi gördüğünü belirtti.

Şahin'in taşıdığı kıyafet ve aksesuarların şehrin kültürel değerlerini yansıttığını ifade eden İlyasoğlu, "Derneğimizin üyesi olan Kıbrıs Gazimiz İsmail Şahin adeta gezen bir müze gibi gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Bu aksesuarlar ve kıyafetler şehrimizin kültürünü yansıtan objelerden oluşuyor. Zaman zaman katıldığımız kültür ve sanat festivallerinde de yoğun ilgi görüyor. Bu durum ilimizin kültürünün tanıtılmasına önemli katkı sağlıyor" dedi.

Giresun'da cadde ve sokaklarda Şahin'i gören vatandaşlar ise tarihi kıyafet ve aksesuarları yakından inceleyerek kendisiyle fotoğraf çektiriyor. Vatandaşlar, üzerindeki tarihi objelere duydukları hayranlığı dile getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı