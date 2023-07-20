Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Posoflular, Posof Aşıklar ve Türkü şöleni etkinliklerine katılmak üzere ilçeye gelerek sıla hasretini giderdi. Posof Halk Oyunları ekibinin de katıldığı programda renkli görüntüler oluştu.

Sıla ziyaretine halaylı kutlama

ARDAHAN - Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Posoflular yaz tatilini Posof'ta geçiriyorlar.

Gurbette yaşayan Posoflular yarın başlayacak olan Posof Aşıklar ve Türkü şöleni etkinliklerine katılmak üzere yoğun şekilde ilçeye gelmeye devam ediyor.

İlçe merkezinde bir araya gelen Posoflular davul zurna eşliğinde halay çekip sıla hasretini giderdiler.

Posof Halk Oyunları ekibinin de katıldığı programda Belediye binası önünde kol kola halay çeken vatandaşlar renkli görüntü oluşturdu.