Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması Coşkusu

Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması'nda lezzetler yarıştı

SİİRT - Siirt'te 4'üncüsü düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması düzenledi.

Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen yarışmada 57 ev hanımı Perde Pilav, Ekşili Dolma, Gebole ve Varak Keak Tatlısı gibi yöresel yemekler ve tatlılar ile hünerlerini sergiledi. Yarışmada Leyla Kızılay Kurtoğlu yemek kategorisinde birinci oldu.

Birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Leyla Kızılay Kurtoğlu; "Ekşili dolma kategorisinde birinci oldum. Siirt'in yöresel yemeği olan ekşili dolmayı kuru biber, patlıcan ve asma yaprağıyla yaptık. Sumak suyu kullandık. Birinci olduğum için mutluyum. Kazanan, kazanmayan herkesin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.