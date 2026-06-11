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Siirt'te Maarif Halk Dansları Topluluğu sahne aldı

Siirt'te Maarif Halk Dansları Topluluğu sahne aldı
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Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Siirt Maarif Halk Dansları Topluluğu, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da yöresel halk oyunları gösterisi sundu. Vali ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte kültürel mirasın önemi vurgulandı.

Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Siirt Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından halk dansları gösterisi düzenlendi.

Valilik himayesinde, Siirt Belediyesinin destekleriyle Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Milli eğitimin yalnızca akademik başarıyı önceleyen bir yapı olmadığını belirten Saz, aynı zamanda bir yörenin kültürünü, sanatını ve ortak hafızasını gelecek nesillere aktaran güçlü bir iradenin adı olduğunu ifade etti.

Programda tanıtım videosunun gösteriminin ardından, il genelindeki çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve farklı meslek gruplarından oluşan Siirt Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından yöreye özgü halk oyunları sergilendi.

Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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