Çin'den ABD'ye vergi misillemesi! Savaş iyice kızışıyor

Savaş kızışıyor! Çin'den ABD'ye yeni misilleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı! Yeni düzenleme geliyor
Çin'in ticaret savaşındaki en büyük kozu: Toprak elementleri

Kaos büyüyor! İşte Çin'in ticaret savaşındaki en büyük kozu

Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde, gençler ve kütüphane okuyucuları bir araya gelerek kitap okuma kültürü hakkında farkındalık oluşturdu.

Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

SİİRT - Siirt'te 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Millet Kıraathanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, etkinlikle kitap okumanın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Tekin; "Bu yıl 61. gerçekleştirmiş olduğumuz kütüphane haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bugünkü programımız kapsamında gençlerimizle ve kütüphane okuyucularımızla kitap okuma etkinliği yaptık. Kitap okuma etkinliğimizde de asıl amacımız hem kütüphanemizin yapmış olduğu çalışmaları gençlerimize göstermek hem de onları bir nebze de olsun tabletten, bilgisayardan, telefonlardan uzaklaştırmaktı. Gayemiz bu amaçla onları kitapla buluşturmaktı. Bu hafta içinde yapacağımız söyleşilerle, sinema gösterimleriyle ve çeşitli aktivitelerle haftamızı kutlayacağız. Bu anlamda katılım sağlayan gençlerimize, okuyucularımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Alperen Türkoğlu ise; "Kitap okuma etkinliğine katıldık. Bu tip etkinlikler daha fazla yapılabilir. Ben şahsen çok sevdim. Gayet güzel bir etkinlikti. Herkese tavsiye ediyorum. Siirt'te de bu tip etkinliklerin yapılmasını isterim" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.