Siirt'te Kadınlar Sanat Atölyesinde Stres Atıyor

Siirt'te kadınlar günün yorgunluğunu sanat atölyesinde atıyorlar

SİİRT - Siirt'te 18 yaşındaki genç girişimci Aynisa Alak kendi imkanlarıyla açtığı seramik sanat atölyesinde kadınların sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlıyor.

Ev hanımları ve çalışan kadınlar, ev ve iş stresini akşam sanat atölyesinde bir araya gelerek atıyor. Kadınlar, vazo, bardak, kase ve onlarca eşyayı kendi tasarımları ile üretiyor ve yaptıkları objeleri evlerine getirerek süs eşyası olarak kullanıyor.

Siirt'te yaşayan bütün kadınları sanat atölyesine gelmelerini tavsiye eden Sultan Yeşilbaş keyifli zamanlar geçirdiklerini belirtti. Yeşilbaş, "Bugün buraya dökümden yapılan ve daha önce fırınladığımız seramiği çizip boyamaya geldik. Tamamlandıktan sonra yaptığım objemi eve götüreceğim. Gayet keyifliydi. Arkadaşlarım da geldi onlar da yapıyor. Günün stresini atmak için güzel bir etkinlik yapıyoruz. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor. Terapi oluyor bize. Herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.

Ev hanımı olan Ebru Olgun ise, "Evde zaten belli malum ev işleri, yoğunluk, stres altına girince atölyeye gelmeye karar verdim. Bence böyle bu tarz etkinliklerin çoğaltılması lazım. Günümüz zaten stresli geçiyor. Bardakta seramik ve çizim yapmaya karar verdim. Böylelikle hem kendimi hem de konsantrasyonumu geliştirmiş oluyorum. Bence herkesin buraya gelmesi lazım. Çünkü çok güzel bir etkinlik ve insan güne de daha verimli devam edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Atölyelerinde kadınlara yönelik sürekli etkinliklerin olduğunu belirten 18 yaşındaki genç girişimci Aynisa Alak, "Ev hanımlarımız ve çalışan hanımlarımıza workshop etkinliği düzenledik. Gelip çizim boyama, elde şekillendirme yapıp sonra boyamaya geliyorlar. Ürünler onlara kalıyor. Ayrıca ev hanımlarına destekçi oluyoruz. Çamurla beraber streslerini burada azaltmış oluyorlar. Çok güzel bir terapi oluyor" şeklinde konuştu.

(STK-AKK-Y)