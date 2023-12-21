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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda uçuşması hem görsel şölen oluşturdu hem de büyüledi. Kuşların hareketleri cep telefonuyla kaydedildi.

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hem görsel şölen oluşturdu hem de büyüledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde güzel havayı fırsat bilen binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda uçuşması hayran bıraktı. Kuşların gökyüzünde toplu şekilde sağa-sola-aşağı-yukarı hareket ederek şekilden şekle girmesi hem görsel şölen sundu hem de büyüledi.

Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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