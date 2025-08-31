Sıfır Atık Vakfı ve RUMVADER'dan 'Sıfır Artı' Sergisi

FATİH'te Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Destekleme Derneği(RUMVADER) iş birliği ile atıklardan oluşturulan eserlerin sergilendiği 'Sıfır Artı' sergisi açıldı. Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, " Bizler hep şöyle yetiştirildi;, kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar sınırsız. Gördüğümüz şu, kaynaklar kısmen sınırlı ama ihtiyaçlar değil. Daha çok ihtirasların sınırsız olduğu ve o yetinmeme, daha fazlasını isteme, israf etme, hakkına razı olmamama meselesinin en önemli problem olduğunu anlamış olduk" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ve RUMVADER iş birliği ile hayata geçirilen 'Sıfır Artı' sergisi, Fatih'teki Özel Maraşlı Rum Okulu'nda açıldı. Moda ve tekstilde sıfır atık hedefi doğrultusunda sanatçıların atıklardan oluşturduğu eserlerin yer aldığı serginin açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, azınlık cemaatlerin ruhani liderleri, sanatçılar ve milletvekilleri katıldı.

'VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BURADA SERGİLENEN ESERLERİN BİZLERE HATIRLATTIĞI EN TEMEL DEĞERLERDİR'

Açılışta konuşan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, "Bugün burada Sıfır Atık Vakfı ile Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği arasındaki güçlü iş birliği ile hayata geçen bu özel sergide buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnancın, sanatın, modanın ve farklılıkların nasıl iç içe geçtiğine bir kez daha tanıklık etmek, bizim için büyük bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Yaratılışın kutsallığı, emanet bilinci sorumluluk ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülük burada sergilenen eserlerin bizlere hatırlattığı en temel değerlerdir" dedi.

'KAYNAKLAR KISMEN SINIRLI AMA İHTİYAÇLAR DEĞİL'

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı 'Sıfır Atık' ile ilgili bu hareket bütün dünyada çoğalarak, büyüyerek örnek alınarak hem farkındalık oluşturuyor, hem de artık somut somut çıktılarını göstererek bu işin olabileceğini herkese göstermiş oldu. Bizler hep şöyle yetiştirildi;, kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar sınırsız. Gördüğümüz şu, kaynaklar kısmen sınırlı ama ihtiyaçlar değil. Daha çok ihtirasların sınırsız olduğu ve o yetinmeme, daha fazlasını isteme, israf etme, hakkına razı olmamama meselesinin en önemli problem olduğunu anlamış olduk. Kıymetli hanımefendinin himayelerinde bu çalışmalarla aslında israfın önlenmesiyle nelerin kazanabileceğini, dönüşümle birlikte her gördüğümüzü, her tükettiğimizin çöp olmadığını ve bunların tekrardan insanların faydasına, doğanın faydasına kullanılabileceğini görmüş olduk" ifadelerini kullandı.