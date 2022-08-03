Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler Tercan ilçesinde elektrik arıza görevlileri, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe kapağıyla su içirip kendine gelmesini sağladı. Tercan ilçesinde elektrik arıza görevlileri, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe kapağıyla su içirip kendine gelmesini sağladı. İlçede Yaylım köyü Göllüce mezrasındaki elektrik arızasını gideren ARAS Edaş görevlileri, araçla geri dönüşleri sırasında yolda sıcaktan bunalıp fenalık geçiren kaplumbağayı fark etti. Araçlarını durdurup kaplumbağanın yanına giden görevliler, pet şişenin kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirdi. Görevlilerin verdiği suyu içerek kendine gelen ve üzerine su dökülerek serinlemesi sağlanan kaplumbağa daha sonra yoldan ayrıldı. Kaplumbağanın görevlilerin elindeki kapaktan su içmesi cep telefonuyla görüntülendi. Kültür Sanat AA / Kemal Özdemir Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tercan su Kültür Sanat Haberler

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