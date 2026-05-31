Sarıkaya mağarası ilgi odağı oldu

Düzce'de son günlerde etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları serin ve doğal alanlara yönlendiriyor. Bu noktalardan biri olan Sarıkaya Mağarası, hem doğal güzelliği hem de serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarıkaya Mağarası'nı ziyaret eden Melih Bektaş, bölgede yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, "İnsanlar serinlemek için Sarıkaya Mağarası'na geliyor. Birkaç gündür Düzce'de yoğun bir sıcak var. Biz de serinlemek için Sarıkaya Mağarası'na geldik. Bayağı bir yoğunluk var. Mağaraya indik, muhteşem bir manzara bizi karşıladı. İnen kişilerin ciğer tempolarına dikkat etmeleri lazım. Bölgeye iniş ve çıkış yorucuydu. İçerisi serin olduğu için insanların yoğunluğu da söz konusu. İnsanlar akın akın bu doğa harikasını görmeye gelmeye devam ediyor" dedi.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Sarıkaya Mağarası, sıcak havalardan bunalan vatandaşların tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
