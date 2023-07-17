Sheri Deniz'den yeni maksi single: Suskunum

Sheri Deniz, yeni şarkısı 'Suskunum'u huzur için, içimize çekilmemiz gerektiğini anlatan bir şarkı olarak tanıttı. Şarkıda öfkenin bir yere varmadığını ve insanların hasta olabilecek duruma geldiğini belirten Deniz, söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Kavasoğulları yaptı. Şarkının video klibi ise Yücel Karakuş tarafından çekildi.

Sheri Deniz, yeni maksi single'ını şu sözlerle açıkladı;

"-"Suskunum" huzur için, içimize çekilmemiz gerektiğini anlatan bir şarkı.

Sheri Deniz, şarkısıyla ilgili olarak öfke ile hiç bir yere varılmadığını, sadece insanların hasta olabilecek duruma geldiğini, karmalar yaratmaktan başka şey yapmadıklarını belirtti.

Söz & Beste: Sheri Deniz Düzenleme: Ozan Kavasogullarına

Video: Yücel Karakuş

Yapım: MD production

"Bırakıp Gittik" bir ayrılık şarkısı, müzik kimseye yabancı gelmeyecek. Ajda Pekkan'ın okuduğu "Bir günah gibi", Julio Iglesias okuduğu "Nathalie" ve Rus şarkıcıların okuduğu "Ochi Chyornye " gibi bir halk şarkısıdır ve müzik anonimdir.

Söz: Sheri Deniz

Müzik: Anonim

Düzenleme: Ozan Kavasoğulları

Video: Yücel Karakuş

Yapım: MD production