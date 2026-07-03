Damal'da Aşure lokması programı

Muharrem ayı dolayısıyla Seyitören köyünde birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla aşure lokması dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyü'nde Muharrem Ayı dolayısıyla aşure lokması programı düzenlendi. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek lokmalarını paylaştı.

Etkinlik kapsamında büyük kazanlarda özenle hazırlanan aşureler, köy halkına ve misafirlere ikram edildi. Kadınların imece usulüyle hazırladığı aşureler, dualar eşliğinde vatandaşlara dağıtılırken, etkinlikte paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Köy sakinleri, Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Özellikle gençlerin de etkinliğe ilgi göstermesi, geleneklerin gelecek nesillere aktarılması açısından memnuniyetle karşılandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı