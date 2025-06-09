Serebral Palsi Hastası Hikmet'ten Engellilere Umut Veren Kitap

Serebral Palsi Hastası Hikmet'ten Engellilere Umut Veren Kitap
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Kayseri'de yaşayan serebral palsi hastası Hikmet Ekiz, engellilerin iş hayatındaki zorluklarını ve hayata dair mücadelelerini anlattığı 'Engelsiz Kalpler' adlı kitabını çıkardı. Kitapta azim, inanç ve mücadele vurgusu yapılıyor.

Serebral Palsi hastası Hikmet, engellilerin yaşadığı sıkıntıları kitaplaştırdı

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan serebral palsi hastası Hikmet Ekiz, engellilerin özellikle iş konusunda yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı 'Engelsiz Kalpler' kitabını çıkardı.

Anne karnında geçirdiği havale sonucu engelli kalan ve serebral palsi teşhisi konulan 30 yaşındaki Hikmet Ekiz, engelini kitap yazmakla geçirmek için kollarını sıvadı. Kendi yaşam hikayesini anlattığı Hayata Umutla Sarılış kitabının ardından yazmayı bırakmayan Ekiz, şimdi de engelli bir bireyin hayata umutsuz bakışını, üniversitede engelli bir kızla arkadaşlık kurduktan sonra hayatının değiştiğini ve iş bulmak için verdiği mücadeleyi anlatan Engelsiz Kalpler kitabını çıkardı.

Kitabı hakkında bilgiler veren Hikmet Ekiz, "Bu benim ikinci kitabım. İlk kitabımda kendi hayat hikayemi anlatmıştım. Bu kitabımda da engelin engel olmadığını, insan azim ve mücadele ederse başarılmayacak hiçbir şeyin olmadığını bu kitapta anlattım. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Hiçbir zaman negatif düşünmemiz lazım. Biz kendimize inanırsak başarırız. Önemli olan insanların bize inanması değil, bizim kendimize inanmamızdır. Biz azim edersek gerçekten başarabilir ve topluma örnek bireyler haline gelebiliriz. Asla pes etmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Kültür Sanat
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