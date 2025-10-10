Senem Altaylı'nın 'Gri' Temalı İlk Kişisel Sergisi Açıldı

ANKARA'da resim sanatçısı Senem Altaylı, Başkentin günlük yaşamını konu alan 'Gri' temalı ilk kişisel sergisini açtı.

Asıl mesleği elektrik elektronik mühendisi olan ressam Sanem Altaylı, Ankara'nın günlük sıradan karelerini kendi yorumuyla tuvale aktardı. Altaylı, 1 yılda hazırladığı 21 resimden oluşan sergisini, Galeri Soyut Çankaya Şubesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Bugün açılan sergi, yoğun ilgi gördü. Sergi, 21 Ekim'e kadar açık kalacak.

Senem Altaylı, çocukluğundan itibaren resme karşı ilgisi olduğunu, son 10 yılda farklı ülkelerde, önemli sanatçılardan, iyi stüdyolarda eğitim alarak kendisini geliştirdiğini söyledi. Altaylı, Ankara'da ilk sergisini açtığını söyleyerek şöyle dedi:

" Ankara'nın gri olması, memurlar şehri olması, biraz sıkıcı olduğu biliniyor genelde. Ben Ankara'nın renkli günlük hayatını resmederek, biraz durup bakmadığımız küçük detayları ön plana çıkararak, bir sergi hazırlamak istedim. Çünkü Ankara'da doğduğum için ben de günlük hayatın içinde bir koşturmacada bazen bu detayları kaçırıyorum. Zaman ayırıp, sokaklarını gezip, tekrar keşfedip, yeni detaylar bulup böyle bir sergi hazırladım. Çok hızlı bir hayat yaşadığımız için her şey çok geçici olmaya başladı. Çocukluğumun, gençliğimin Ankara'sını böyle bir hızla kaybettiğim hissine kapıldım. Eserlerde göreceksiniz; otobüs camı, dolmuş camından yansıyan insanlar, kahvehanenin içinde kağıt oynayan insanlar, balık tezgahları, kasap dükkanı vitrinleri gibi normalde önünden geçtiğimiz; ama o kadar alıştığımız için sıradanlaşmış şeylerde bir güzellik bulup, Ankara'nın renklerini öne çıkarmak istedim. Çünkü biz biliyorsunuz Ankara çok doğa güzelliği olan bir şehir değil. Daha çok böyle çaba harcamak gerekiyor Ankara'yı sevmek için. Ben de bir ufak katkıda bulunmak istedim Ankara'ya. Her şey çok güzel olmak zorunda değil bir sanat serisine konu olmak için. Bir balık tezgahı, o an o balık tezgahını düzenleyen balıkçının eseri aslında. O an öyle düzenlediği için bir kompozisyon oluşturduğu için var. Göreni o an etkiliyorsa eğer, o bir sanat."