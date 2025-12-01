Senegal'de Baobab Ağaçları Arasında Kültürel Etkinlik Düzenlendi

Senegal'de baobab ağaçları arasında etnik grupların dans ve müzikleriyle kültürel etkinlik düzenlendi.

Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Mbour kentindeki baobab ormanında düzenlenen etkinliğe, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistler katıldı.

Baobab ormanında açık havada düzenlenen etkinlikte, Serere, Fulani ve Mandinge etnik gruplarının seremonilerinden kesitler sergilendi, yerel danslar eşliğinde şarkılar söylendi.

Alanda yakılan ateş etrafında Serere ve Fulani etnik grupları çeşitli figürlerle hünerlerini sergilerken Senegal'de neredeyse tüm kutlamalarda yer alan Volofçada "simb (sahte aslan)" ismiyle bilinen aslan kılığındaki geleneksel dansçılar da geceye dahil oldu.

Aslan kostümü giyenler, turistleri korkutmaya çalışırken uzun bacaklı bir balıkçıla benzerliği nedeniyle Fransızcada "echassier" Volofçada da "Thiakaba" ismiyle bilinen, boyu 5 metreyi bulan bir akrobat turistlerin arasına karıştı.

Etkinlik, turistlerin, Senegal'e özgü tüm mistik karakterlerle ateş etrafında geleneksel perküsyonlar eşliğinde ettiği danslarla sona erdi.