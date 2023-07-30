Senarist Safa Önal 92 yaşında vefat etti

Senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ın vefatı duyuruldu. Türkiye sinemasının duayenlerinden olan Önal'ın cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak.

Senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, 92 yaşında vefat etti.

Önal'ın vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.