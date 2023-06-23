Semra Ecer'in Heykel ve Takı Sergisi Teşvikiye'de Açıldı

Tasarımcı Semra Ecer'in heykel çalışmaları ile siyah-beyaz takı koleksiyonu Teşvikiye'deki galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ecer, hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren 8 heykel ile 45 takı çalışmasının, 2 Temmuz'a kadar galeride ziyaret edilebileceğini aktardı.

Tasarımcı Semra Ecer'in heykel çalışmaları ile siyah-beyaz takı koleksiyonu Teşvikiye'deki galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kariyeri boyunca yurt içinde ve dışında çeşitli sergilere katılan Ecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir farklılık olmasını istediği için siyah beyaz tasarımlara sergide yer verdiğini dile getirdi.

Ecer, hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren 8 heykel ile 45 takı çalışmasının, 2 Temmuz'a kadar galeride ziyaret edilebileceğini aktardı.

Kültür, sanat faaliyetlerine destek olmak üzere çeşitli sergiler açtığını sözlerine ekleyen Ecer, İstanbul Kültür Başkenti kapsamında 2010'da Topkapı Sarayı'nda katıldığı serginin, kendisi için çok önemine işaret etti.

Semra Ecer, yurt dışındaki sergilerde de Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayarak, "New York'ta Gilbert Albert sergisini düzenleyenler kızım Ceylan'a, 'Annenin çalışmalarını da burada sergilemek isteriz.' demişlerdi. Bu sayede orada düzenlenen Art Expo'ya katıldım ve Albert ile birlikte ortak sergi yapma şansı yakaladım." ifadelerini kullandı.

Ecer, ilerleyen aylarda yurt içi ve dışında sanatsal çalışmalarını sergilemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Hollywood ünlüleri 11. Antakya Film Festivali'ne destek verecek

Semra Ecer'in kızı, sanat galericisi ve danışmanı Ceylan Ecer ise ABD'de çok sayıda ünlü isimle ortak sanat çalışmaları yaptığının altını çizerek, bu alanda edindiği tecrübeleri Türkiye'deki depremzedeler için kullanmayı hedeflediğini ifade etti.

Ceylan Ecer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla 11. Antakya Film Festivali'nde yapılacak çalışmalara da değinerek, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz çok üzücü bir deprem yaşadık şubat ayında. Vicdan taşıyan herkes üzüldü, destek oldu. İşin sanat ve sanatçı kısmında ise sürdürülebilir destek ve rehabilitasyon için çok çaba sarf ettik. Şimdi sizin aracılığınızla söylemek istiyorum ki, ABD sanat camiasının ünlüleri, Hollywood oyuncuları, yapımcıları bu desteği 11. Antakya Film Festivali'nde gösterecek. Yakında açıklanacak bir motto, bir slogan ile dünyaya duyurulacak, bütün imkanları seferber ediyoruz. Hem festival yönetimini hem de katkıda bulunacakları tebrik ediyorum."

Çoğunlukla özel koleksiyonerlerle çalıştığına işaret eden Ceylan Ecer, yakın zamanda bir müze oluşturmayı planladığını sözlerine ekledi.

Sergiyi ziyaret edenler, siyah ve beyaz kıyafetlerle açılış törenine katıldı.