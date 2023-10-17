Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' filmi Saraybosna'da gösterildi

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Bağlılık Aslı" filmi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gösterildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince organize edilen gösterime, Semih Kaplanoğlu da katıldı.

Film gösterimi öncesi gazetecilere açıklama yapan Kaplanoğlu, daha önce Saraybosna Film Festivali'ne geldiğini ve "Bağlılık Aslı"nın bu kentte ilk kez gösterildiğini söyledi.

Kaplanoğlu, Bosna Hersek'te köklü bir sinema geçmişi bulunduğunu ifade ederek, "Benim için bu filmi burada göstermek gerçekten heyecan verici. Dünyanın bu halinde, bütün bu savaşların, katliamların olduğu noktada sanat, her zaman insan olmayı hatırlattığı için önemli bir alan. Umarım dünyanın bu zor günlerinde seyircileri birazcık olsun hayata bağlayacak konulardan bahsetmek imkanı bulmuş olacağız." dedi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında benzerlikler bulunduğunu dile getiren Kaplanoğlu, "Türkiye ile Bosna Hersek'in işbirlikleriyle, filmleri birlikte yapmak, ortak yapımlar gerçekleştirmek mümkün olabilir. Nasıl bir hikaye kurulur, nasıl filmler yapılır, bu konuda gençlerin çalışması ve düşünmesi lazım." diye konuştu.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün de destek verdiği gösterime, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Film gösterimi sonrasında Kaplanoğlu, izleyicilerin sorularını yanıtladı.