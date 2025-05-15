Selendi'de Bilim Fuarı Düzenlendi

Selendi'de Bilim Fuarı Düzenlendi
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Manisa'nın Selendi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 42 lise öğrencisinin projeleri sergilendi. Fuara katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilere projeleri hakkında sorular sordu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 42 öğrencinin projesi sergilendi.

Fuara katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Kültür Sanat
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