Sekiz genç hafıza belgeleri verildi

Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için Nenehatun Camii'nde düzenlenen merasimde, Abdülkadir Geylani Hafızlık Kur'an Kursu'ndan mezun olan 8 genç hafızın belgeleri takdim edildi.

Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren öğrenciler için düzenlenen belge takdim törenine İl Müftü Yaşar Çapçı'nın yanı sıra; EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, kurs yöneticileri, öğreticiler ve hafızların aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duygulu anlar yaşandı. Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlığın İslam geleneğindeki yerine ve önemine değindi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarı gösteren 8 öğrenciye hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile birlikte öğrencilere belgelerini veren Müftü Çapçı, genç hafızlarla yakından ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Program, yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

