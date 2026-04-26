Haberler

Sekiz genç hafıza belgeleri verildi

Sekiz genç hafıza belgeleri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için Nenehatun Camii'nde düzenlenen merasimde, Abdülkadir Geylani Hafızlık Kur'an Kursu'ndan mezun olan 8 genç hafızın belgeleri takdim edildi.

Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için Nenehatun Camii'nde düzenlenen merasimde, Abdülkadir Geylani Hafızlık Kur'an Kursu'ndan mezun olan 8 genç hafızın belgeleri takdim edildi.

Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren öğrenciler için düzenlenen belge takdim törenine İl Müftü Yaşar Çapçı'nın yanı sıra; EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, kurs yöneticileri, öğreticiler ve hafızların aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duygulu anlar yaşandı. Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlığın İslam geleneğindeki yerine ve önemine değindi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarı gösteren 8 öğrenciye hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile birlikte öğrencilere belgelerini veren Müftü Çapçı, genç hafızlarla yakından ilgilenerek gelecek hedefleri hakkında sohbet etti.

Program, yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

