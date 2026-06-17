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Kozan'da şehit ve gazilere vefa kütüphanesi açıldı

Kozan'da şehit ve gazilere vefa kütüphanesi açıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Yüksekören Şehit Ferdi Özkan İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphaneye, köyün şehit ve gazilerinin isimleri verilerek vefa örneği sergilendi. Açılış törenine ilçe protokolü katılırken, Dernek Başkanı Gazi Ali Rumi Küntaş, kütüphanenin çocukların eğitimine katkı sağlayacağını ve vatan sevgisi bilincini aktaracağını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yüksekören Mahallesi'nde, köyün şehit ve gazilerinin isimlerinin yaşatılacağı kütüphane ilçe protokolünün katılımı ile düzenlenen törenle törenle açıldı.

Kozan ilçesinde Yüksekören Şehit Ferdi Özkan İlkokulu ve Ortaokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanede, şehitler Ferdi Özkan, Cüneyit Kızılarslan, Ahmet Melik Karamir ile Gazi Yasin Sakallı, Ali Rumi Küntaş, Tayfun Türkmen ve Mahmut Topçu'nun isimleri verilerek şehit ve gazilere vefa kütüphanesi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Ali Rumi Küntaş, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin köyün kahraman evlatlarının hatıralarını gelecek nesillere taşıyacağını belirterek, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin isimlerini yaşatacak bu anlamlı eser, çocuklarımızın eğitimine katkı sunarken aynı zamanda vatan sevgisi ve fedakarlık bilincinin yeni nesillere aktarılmasına vesile olacaktır" dedi.

Şehitlerin emanetlerine ve gazilerin onurlu mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Küntaş, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kütüphanede incelemelerde bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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