Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması başladı

Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ikincisi, 'Ayasofya Camii' temasıyla başladı. Yarışmaya 4 farklı kategoride başvuru yapılabilirken, kazananlar toplamda 600 bin lira ödülün sahibi olacak. Yarışmada 'Hikayeyi Tamamla' özel konsepti de yer alacak. Seçici kurulda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay yer alıyor.

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, 2022'ye Damga Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Drone ve Cep Telefonu Fotoğrafları olmak üzere 4 farklı kategoride ödüle layık fotoğrafları belirleyecek. Yarışmada geçen yıla ek olarak 'Hikayeyi Tamamla' özel konsepti de katılımcıları bekliyor. Foto Muhabir Mustafa Cambaz'ın hikayesiyle başlayan ancak yarım kalan eserlerin günümüzdeki halini keşfe çıkan fotoğraflar da yarışmada yerini alacak.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu yarışmaya tüm fotoğraf severleri davet ederek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ikincisini bu yıl da düzenliyoruz. Mustafa, iyi bir gazeteci, mükemmel bir insan ve fotoğraf tutkunuydu. Bütün fotoğraf severleri, büyük bir katılım ve ilgi beklediğimiz bu yarışmaya davet ediyoruz. Fotoğrafçılık tutkusunu tarih ve kültürle birleştiren Cambaz, 'kayıt fotoğrafçılığı' diye adlandırdığı bir yeniliğe imza atmıştı. O, bu topraklara olan sevgisini fotoğraflarına yansıttı. Yetmedi, 15 Temmuz ihanet girişimi karşısında ülkemiz için canını feda ederek Türkiye'nin kalbine gömüldü. Şehit Mustafa Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren bütün Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. Biz de Yeni Şafak olarak istedik ki onun fotoğrafa olan ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma vesilesiyle hep yaşasın. Fotoğraflarıyla gündeme imza atan muhabirlerimizden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvurularını bekliyoruz."

ÖDÜLLÜ VE SERGİLENEN LAR KİTAP HALİNE GETİRİLECEK

Eserler, Ketebe yazarlarının gözünden de yorumlanacak. Sergilenmeye değer ve ödüle layık görülen karelerden oluşturulacak kitap; özgün yorumları, farklı bakış açılarını ve unutmak istemeyen anları sanatseverlere sunacak.

SEÇİCİ KURULDA YER ALAN İSİMLER

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay yer alıyor.

Yıla Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları

Birincilik Ödülü: 75.000 TL TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi - Serbest Haber)

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü

Ödül: 60.000 TL